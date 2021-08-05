Катунь24: Учёные заставили мышей не хотеть спать

Деактивация определённых нейронов в мозге мышей позволила продлить период их бодрствования, причём компенсировать нехватку отдыха впоследствии животным не хотелось.

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Коллектив учёных из Великобритании взял пять самцов грызунов и отключил набор пирамидальных и архикортикальных гранулярных клеток зубчатой извилины, удалив мембранный белок SNAP25. После этого мыши перестали хотеть спать и бодрствовали на 3 часа дольше каждый день.

Таким образом, при средней продолжительности жизни грызуна в 2 года животные получили дополнительные 3 месяца бодрствования. По человеческим меркам это равно примерно 10 годам, рассказывает naked-science.ru.

Авторы исследования считают, что их работа открывает новые перспективы для медицины и может лучше понять то, как работает мозг.

Катунь24