Катунь24: Учёные связали вегетарианство с депрессией

Отсутствие мясной пищи, по мнению немецких учёных, связано с повышенным риском депрессивных расстройств. Однако авторы исследования не стремятся делать однозначных выводов о причинах и следствиях.

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Как рассказывает naked-science.ru, учёные из Германии провели исследование на очень большой выборке — 49 889 человек, из которых 8057 были вегетарианцами, — и обнаружили значительное повышение показателей депрессии у тех, кто не ест мясо.

При этом депрессия могла сложиться и по причине других факторов. Так, в одном из проанализированных дополнительно исследований было показано, что чаще всего люди с депрессивными симптомами переходят на вегетарианскую диету после начала расстройства, предполагая, что в этом нет причинно-следственной связи.

Также депрессия может усилить заботу о своём здоровье, из-за чего человек может отказаться от мяса либо повысить общее сочувствие к животным и привести к аналогичным решениям в формировании рациона. Теперь учёные намерены провести дополнительные исследования с участием большего числа людей из разных уголков Земли.

Катунь24