Катунь24: Ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака

Чёрный чай, шоколад, орехи, ягоды и другие продукты, богатые антиоксидантами, могут повысить риск развития некоторых видов рака. К такому выводу пришла группа исследователей из Центра иммунологии и исследований рака имени Лаутенберга при Еврейском университете в Иерусалиме.

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«Тщательный анализ выявил виновника, который заставлял рак быстро распространяться в толстой кишке: кишечная флора, которая производит метаболиты, известные как антиоксиданты, которые в высоких концентрациях содержатся в таких продуктах, как черный чай, шоколад, орехи и ягоды», – говорится в пресс-релизе, распространённом Еврейским университетом.

Группа ученых под руководством профессора Инона Бен-Нерии сосредоточилась на роли кишечной микрофлоры, изучая рак желудочно-кишечного тракта, и, возможно, нашла причину, по которой только 2% раковых заболеваний развиваются в тонкой кишке, тогда как 98% – поражают толстый кишечник. По мнению ученых, причина кроется в главном различии между этими органами – в наличии кишечной микрофлоры. В тонком кишечнике мало бактерий, в то время как толстый кишечник населён богатой микрофлорой.

«Ученые начинают обращать все более пристальное внимание на роль кишечной микрофлоры в нашем здоровье: как на ее положительный эффект, так и в данном случае на ее иногда пагубную роль в провоцировании некоторых болезней», – пояснил Бен-Нерия.

Ключевую роль в развитии рака, считают ученые, играет белок под названием р53, который действует как клеточный барьер, подавляя генетические мутации в клетке. Когда он повреждается, то не просто перестаёт защищать клетку, а, напротив, стимулирует развитие рака, помогая опухолям распространяться и расти.

Для изучения влияния кишечной микрофлоры исследователи вводили мутировавшие белки р53 в толстый и тонкий кишечник. В тонком кишечнике белки преобразовывались в нормальный р53, подавляя рост раковых клеток, в то время как в толстом кишечнике они оставались верными своей природе и провоцировали распространение рака. Виной всему, по мнению Бен-Нерии, богатая микроорганизмами среда, существующая в толстом кишечнике. Чтобы дополнительно проверить идею о роли микрофлоры толстого кишечника, израильские ученые подавляли ее при помощи антибиотиков, и в этом случае мутировавший р53 больше не провоцировал рак.

Когда исследователи изучали, как богатая антиоксидантами диета действует на мышей, они выявили, что в этом случае их кишечная флора ускоряла режим стимуляции рака белком р53.

Катунь24