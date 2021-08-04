Катунь24: Ученые назвали норму арбуза в день для взрослых и детей

Сегодня, 3 августа 2021 года, во всем мире отмечается Международный день арбуза.

Фото: pexels.com

РИА Новости в честь праздника решило опросить врачей и узнать, какую суточную норму следует соблюдать детям и взрослым при употреблении вкусной ягоды. Так, по мнению медработников, суточная норма арбуза для взрослых составляет всего 500 граммов, для детей – от 80 до 150 граммов.

Так как арбуз содержит много углеводов, его не стоит смешивать с другими продуктами.

Педиатр Марина Лерман подчеркнула, что детям до двух лет не рекомендуется давать ягоду. Это может спровоцировать пищевую аллергию.

Терапевт же отметил, что взрослому в день рекомендуется съедать не более 500 граммов мякоти. Также врач добавил, что арбуз можно есть в любое время суток, но не перед сном.

«Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 граммов чистых углеводов. Получится так, что он 20-30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», — подчеркнул врач-терапевт Елена Тихомирова.

Катунь24