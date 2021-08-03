ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Горняк22
1 час Ago

Американские специалисты из университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте рассказали, что продукты, богатые омега-3, могут способствовать продлению жизни.

Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что омега-3 кислоты влияют на сердечно-сосудистую систему и снижают риск воспалений. 11 лет наблюдений показали, что люди, которые часто употребляют продукты с омега-3, живут на 5 лет дольше.

«Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение», — цитируют РИА Новости Алеикс Сала-Вила, одну из авторов исследования.

Эксперты порекомендовали употреблять больше лосося, палтуса, семя льна, тунца, макреля.

Катунь24

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