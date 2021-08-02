Катунь24: У барнаульца из гаража украли шины на литых дисках

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

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По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в полицию обратился 44-летний мужчина с заявлением о краже четырех зимних шин на литых дисках. Способ проникновения в гараж оказался довольно необычным: злоумышленники просто разобрали кирпичную стену. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

По подозрению в краже правоохранители задержали 39-летнего барнаульца. Мужчина во всем сознался. Похищенные вещи были найдены в доме у злоумышленника.

Катунь24