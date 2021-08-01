Катунь24: Умер председатель Алтайской федерации панкратиона Антон Кленьшев

О произошедшем сообщили новости спорта Алтайского края CX News на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: CX News

Причина смерти председателя Совета Алтайской краевой федерации панкратиона в сообщении не названа. Уточняется, что Антон Кленьшев умер вчера, 30 июля 2021 года.

«Ушел из жизни председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев. Редакция CX News выражает искренние соболезнования родным и близким Антона Владимировича», – отметили в тексте поста.

В Алтайском крае Антон Кленьшев также был известен как руководитель спортивного клуба «Топ Файт».

Катунь24