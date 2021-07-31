Катунь24: У барнаульских мамочек появилось мобильное приложение

С его помощью горожанки смогут удобнее организовать поиск нужной им информации.

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«Всё самое важное для мам в одном месте и под рукой – в твоем телефоне!» – прокомментировали в аккаунте приложения «Мамы города» в Instagram.

В приложении жительницы смогут прочитать как городские новости, так и новости из мира мам, а также статьи о детях. Там же мамочки смогут почитать отзывы коллег, доску объявлений, узнать информацию о правах, а также посмотреть телепрограмму, погоду и гороскоп.

Подробнее о функционале можно почитать в аккаунте приложения. Там же можно скачать его по прямой ссылке.

Катунь24