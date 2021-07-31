Катунь24: Учёные создали одежду, защищающую от укусов комаров

Американские исследователи из Университета Северной Каролины создали одежду из материалов, которая предотвратила 100 % укусов кровососущих насекомых. Об этом сообщает Naked Science.

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На основе информации о размере головы и хоботков комаров Aedes aegypti учёные вычислили размер пор между волокнами и толщину нитей, а затем создали три вида ткани разной степени плотности.

В эксперименте участвовали добровольцы. Они носили одежду из изобретённых материалов, через которую комары действительно не смогли добраться до тела. Учёные сравнили эффект своей разработки с одеждой, обработанной инсектицидами, и выяснили, что их ткань лучше справляется с укусами.

Разработка поможет людям обезопаситься от укусов комаров, переносящих такие заболевания, как вирус Зика, желтая лихорадка или денге.

Катунь24