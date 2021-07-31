Катунь24: Умерла бывший руководитель пресс-службы краевой администрации Галина Качакаева

О неожиданной смерти пресс-секретаря сообщили в пресс-службе Алтайского краевого Законодательного Собрания сегодня, 30 июля 2021 года.

Фото: Катунь 24

Галина Тихоновна Качакаева работала руководителем пресс-службы Алтайского краевого Совета народных депутатов и главы администрации Алтайского края. В ведомстве выразили соболезнования семье, родственникам и коллегам умершей.

«Соболезнуем родственникам, помним о ней как человеке», – отметили в парламенте.

Галина Качакаева возглавляла пресс-службу совета депутатов в период председательства Александра Сурикова. После того как он стал главой администрации края, она стала пресс-секретарем губернатора. Проработав на должности до 2000 года, она занималась медиадеятельностью в компании «Росэнерго», а также была гендиректором телекомпании «АТН», а позже возглавила пиар-агентство «Парк и К».

Прощание с Галиной Качакаевой пройдёт в понедельник, 2 августа 2021 года, с 11:00 в ритуальном зале на улице Аносова, 8.

Катунь24