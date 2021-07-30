Катунь24: Учёные выяснили, влияет ли время, проведённое за компьютером, на успеваемость школьников

Как оказалось, между низкой успеваемостью школьников и временем, потраченным на просмотр телевизора или компьютерные игры, нет прямой связи, пишет naked-science.ru.

Фото: pixabay.com

Испанские учёные свели воедино данные 58 исследований, выполненных в 23 странах, и выяснили, что количество времени, проведенного перед компьютером или телевизором, само по себе не влияет на качество учебы школьников. Статья об этом опубликована в журнале JAMA Pediatrics.

Группа исследователей под руководством Мирейи Аделантадо-Ренау собрала данные по 480 тысячам детей в возрасте от четырех до 18 лет, чтобы разобраться, как часы, потраченные на просмотр телепередач или видеоигры, влияют на качество учебы и оценки. Вердикт ученых: время, проведенное перед экранами гаджетов как таковое не вредит успеваемости. Но очень важно учитывать, чем именно занимается ребенок в эти периоды.

Как выяснили ученые, вид активности, в которой задействован ребенок, как раз может негативно влиять на качество обучения. Так, пассивный просмотр телепередач в большом количестве напрямую связан с ухудшением оценок в школе, а также лингвистическими и математическими способностями. Видеоигры, в свою очередь, тоже коррелируют со снижением академической успеваемости и мешают концентрироваться на учебе.

Катунь24