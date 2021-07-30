Катунь24: Учёные назвали продукты, ускоряющие старение

Научная группа из испанского Университета Наварры выяснила, что пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток. Об этом сообщает La Vanguardia.

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Хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются ультраобработанными. Они отличаются высоким содержанием консервантов и красителей, сахара, жира и соли, но бедны витаминами и клетчаткой.

Эксперты отмечают, что употребление этих продуктов уменьшает концевые участки хромосом – теломеры. Они могут укорачиваться с возрастом из-за естественных процессов в организме, а продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.

Учёные провели эксперимент с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Они проанализировали связь между рационом добровольцев и длиной теломеров.

В результате проведенного исследования ученые выяснили, что у людей, которые потребляют более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза увеличиваются шансы укорачивания теломеров.

Катунь24