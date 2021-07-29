Катунь24: Учёные выяснили, кто чаще всего становится жертвами COVID-19

В последнее время чаще всего от коронавируса умирают здоровые, но непривитые люди старше 40 лет, сообщает Daily Mail со ссылкой на британских врачей.

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Врачи также выяснили, что организм около 5 % жителей Великобритании не отреагировал на прививку от COVID-19, ещё у 5 % пациентов оказался недостаточно сильный иммунитет для вакцинации.

Напомним, по данным на 28 июля, в Алтайском крае выявили 270 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 61 263 человека, умерло 3892 человека. 350 448 жителей Алтайского края уже получили два компонента прививки.

Катунь24