Катунь24: Учёный назвал заболевание, которое снижает риск заражения коронавирусом

Он отметил, что пациенты с аллергией реже болеют COVID-19.

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«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — заявил РИА Новости директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

Он также отметил, что, по данным зарубежных исследований, коронавирус для больных аллергической бронхиальной астмой не является фактором, который усиливает риск тяжелого течения болезни.

«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», — уточнил Хаитов.

Катунь24