Катунь24: Учёные обнаружили необычную пользу зелёного чая и кофе

Японские учёные установили, что ежедневное обильное употребление кофе и зелёного чая снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63 %. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care, сообщает РИА Новости.

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Исследования показывают, что употребление этих напитков полезно для здоровья из-за различных содержащихся в них биологически активных соединений, однако влияние этих напитков на людей с диабетом второго типа не изучалось.

Таким образом, японские учёные отследили, как соотносится потребление зеленого чая и кофе, как по отдельности, так и вместе, с риском смерти от всех причин у участников исследования. В выборку включили 4923 японцев (2790 мужчин и 2133 женщин) со средним возрастом 66 лет. Диабет второго типа у них был диагностирован минимум пять лет назад.

Результаты показали, что ежедневное употребление 4 и более чашек зеленого чая, а также 2 и более чашек кофе снижает риск смерти на 63 %. Исследователи объясняют это тем, что зеленый чай содержит несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, например фенолы, теанин и кофеин. Кофе, в свою очередь, также содержит множество биологически активных компонентов, в том числе фенолы. Считается, что кофеин положительно влияет на выработку инсулина и улучшает чувствительность к нему.

Катунь24