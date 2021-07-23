Катунь24: Уличным художникам грозит арест за разрисованный под Новосибирском поезд

РЖД оценивает ущерб более чем на 36 тысяч рублей.

Фото: Кадр из видео УТ МВД России по СФО

Полиция задержала подозреваемых в вандализме: четверых новосибирцев и двух гостей из Московской и Ленинградской областей.

Правонарушители познакомились на фестивале уличных субкультур в Новосибирске. Новоиспечённые приятели решили вместе отдохнуть и поехали на дачу одного из них в Чулымский район.

Ночью к ним пришла идея разрисовать электропоезд. Товарищи добрались до ближайшей станции Чулымская и там начали творить. Работа вышла масштабная — картины заняли всю нижнюю часть трёх вагонов. Но продолжить рисовать уличным художникам помешали охранники станции. Испугавшись, парни попытались скрыться на машине, но сотрудники ДПС всё же их задержали. В салоне правоохранители нашли сумку с баллончиками, трафарет и испачканную краской одежду.

В РЖД ущерб оценили более чем на 36 тысяч рублей, сообщили в управлении МВД по СФО на транспорте.

Полицейские ведут предварительное расследование. Подозреваемым могут назначить максимальное наказание в виде ареста на три месяца.

Катунь24