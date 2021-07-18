Катунь24: Уникальный экспонат появился в музее Алтайского государственного университета

Ценный трофей изъяли у браконьеров.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Уникальный экспонат появился в музее Алтайского государственного университета

Речь идёт о чучеле снежного барса.

«Данный экспонат будет являться, как мы рассчитываем, брендом Алтайского края, потому что это краснокнижное животное, которое обитает на территории Горного Алтая, и в силу малочисленности и в силу того, что их запрещено изъять из природы, в том числе для научных и учебных, познавательных целей, мы его приобрели», — пояснил Сергей Снигирев, директор зоологического центра Алтайского государственного университета.