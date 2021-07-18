ГОРНЯК22 18.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Уникальный экспонат появился в музее Алтайского государственного университета

Горняк22
8 часов Ago

Ценный трофей изъяли у браконьеров.

Фото: Катунь 24

Речь идёт о чучеле снежного барса.

«Данный экспонат будет являться, как мы рассчитываем, брендом Алтайского края, потому что это краснокнижное животное, которое обитает на территории Горного Алтая, и в силу малочисленности и в силу того, что их запрещено изъять из природы, в том числе для научных и учебных, познавательных  целей, мы его приобрели», — пояснил Сергей Снигирев, директор зоологического центра Алтайского государственного университета.

На хранение музею шкуру передало Управлением охотничьего хозяйства региона, а сотрудники университета создали целый экспонат. Работы длились больше трех месяцев.

Катунь24

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