Катунь24: Участники Всероссийского конкурса «Твой Ход» приступили к решению кейсов

На втором этапе Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» участники приступили к выбору направлений, определению личного или командного формата работы и решению первых заданий. Для того чтобы молодежи было легче структурировать свои ответы и подготовить их качественно, на платформе твойход.онлайн запущен курс «Акселерация решений».

Участникам Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» предложено 34 кейса, по несколько в каждом из 11 направлений. Это самые интересные, перспективные и наиболее востребованные обществом задачи, поставленные партнерами проекта, в числе которых ОАО «РЖД», госкорпорация «Росатом», ГМК «Норильский никель», Mail.ru Group.

Участникам конкурса, например, предстоит заняться развитием арктических городов, создать горные курорты будущего, «умную» спортплощадку, малую атомную станцию или идеальный железнодорожный вокзал, стандартизировать работу чат-ботов и голосовых ассистентов, проанализировать глобальное изменение климата и исследовать вопросы экологии, подумать о модернизации библиотек, популяризации донорства крови и «серебряного» волонтерства.

«В моей команде собрались ребята из Челябинска, Екатеринбурга и Снежинска. Мы будет решать кейс «Финансовая стратегия по увеличению дохода семьи» от «Опоры России», – сообщила студентка ЧелГУ Анна Воронова (Челябинск). – Это как игра The Sims: нужно выбрать родственников, определить для каждого работу, расписать доходы и расходы семьи, создать бизнес и продумать каналы инвестирования средств. Сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь необходимо учитывать все факторы, влияющие на финансовые потоки, а это требует определённых навыков».

Для того чтобы помочь молодежи структурировать решение кейсов, подготовить правильные и полные ответы, на платформе твойход.онлайн в личных кабинетах участников конкурса запущена образовательная программа «Акселерация решений». Она состоит из восьми коротких видеоуроков, на протяжении которых рассказывается, как разработать идею проекта, провести исследование рынка и целевой аудитории, создать бизнес-модель и провести презентацию.

«Мне оказался близок кейс «Цифровые сервисы для бизнеса» от Фонда цифровых экосистем. Задание требует искать и систематизировать данные, проводить анализ, обрабатывать статистику и в итоге трансформировать все материалы в понятный отчёт. Это очень ответственная и кропотливая работа. Но при этом ты получаешь бесценный опыт, а иногда и довольно уникальную информацию, которая впоследствии поможет создать новый интересный продукт», – уверен студент Московского Политеха Иван Дзыгар (Звенигород).

«Мы с ребятами из Бокситогорска, Краснодара, Омска, Саратова и Череповца будем работать над проектом кампуса для Бокситогорского института (филиал) ЛГУ им. А. С. Пушкина. Хотим предусмотреть максимально все: проработать идеи интерьера и экстерьера зданий, функциональность библиотек, предусмотреть уличные коворкинги и велодорожки, разработать программу мероприятий для студентов», – отметила студентка ОмГТУ Олеся Калашникова (Омск).

Решения кейсов конкурсантам необходимо подготовить до 27 июля 2021 года, затем их будут оценивать эксперты. В третий этап (полуфинал) Всероссийского конкурса «Твой Ход», который стартует 12 августа 2021 года, выйдут 10 тыс. человек. Всего же заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов со всей страны.

Победители Всероссийского конкурса «Твой Ход» станут известны в ноябре 2021 года. 200 студентов получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей – дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана Президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на втором заседании Наблюдательного совета.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

Катунь24