Катунь24: Ушёл из жизни музыкант и актёр Пётр Мамонов

Российский актер, музыкант, основатель андеграундной группы «Звуки Му» Петр Мамонов умер на 71-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Фото: Дмитрий Рузов

«Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», — сообщается на его странице в Facebook.

Артиста госпитализировали 1 июля, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Мамонов находился в реанимации и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Пётр Мамонов — основатель советской рок-группы «Звуки Му». Известен по фильмам «Остров» и «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Игла» Рашида Нугманова, «Шапито-шоу: Любовь и дружба» и «Пыль» Сергея Лобана.

Катунь24