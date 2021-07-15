Катунь24: Ученица барнаульской гимназии № 45 стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена»

По данным Минобрнауки Алтайского края, для гимназии это уже вторая победа в конкурсе «Большая перемена».



Фото: Минобрнауки Алтайского края

Екатерина принимала участие в конкурсе среди учащихся 5-7 классов. Финал конкурса проходит с 4 по 24 июля 2021 года в МДЦ «Артек».

Участница выбрала вызов «Познавая Россию», успешно прошла дистанционный этап конкурса и вошла в число 660 финалистов. Ее финальная работа – ролик о музеях города, который на сегодняшний день имеет более 1000 просмотров в социальной сети «ВКонтакте».

В финале конкурса в «Артеке» все команды работали над проектом «Школа будущего». Алтайская ученица не только стала победительницей в своей категории, но и получила грамоту в номинации «Душа команды» за умение организовать командную работу.

Катунь24