ГОРНЯК22 13.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Учитель из алтайского села собрал для себя трехколёсный байк

Горняк22
11 часов Ago

О необычном изобретении сообщает издание Немецкого национального района «Новое время».

Фото: "Новое время"

Необычное транспортное средство создал учитель Подсосновской школы в селе Подсосново Андрей Шнейдер. Работа шла несколько месяцев. Трицикл — трёхколесный мотоцикл — развивает скорость до 60 км/ч.

«Трицикл уверенно берет даже весьма крутые подъемы и хорошо показал себя при движении по бездорожью. Поэтому на такой технике можно смело отправляться и за грибами, и за ягодами, и на пикник», — рассказал его изобретатель Андрей Шнейдер. 

В ближайшее время конструктор планирует воплотить в жизнь еще одну идею, в этот раз четырехколесного транспорта.

Катунь24

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