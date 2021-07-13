Катунь24: Удобно припарковался: барнаульцы заметили в городском дворе машину, перевернутую на крышу

Видеозаписью необычного положения машины поделились сегодня, 12 июля 2021 года, подписчики паблика Barnaul22.

Фото: Unusual Crimes Barnaul

Само сообщение о перевернутом автомобиле поступило в дежурную часть Докучаево ночью 11 июля 2021 года. Очевидцы сообщили, что во дворе около дома на улице Кавалерийской, 11 расположен перевернутый на крышу автомобиль.

Во время оперативной проверки полицейские выяснили причины произошедшего. Хозяин машины «жигули» и его товарищи, проведя вечер в соседней пивной, чуть не наехали на автомобиле на горожан, курящих на улице около заведения. Компания получила угрозы в свой адрес, после чего хозяин автомобиля припарковал его и скрылся с места конфликта. Однако вторая компания решила «отомстить» и перевернула автомобиль на крышу, уточняют в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul.

Катунь24