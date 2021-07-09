Катунь24: Ученик из Алтайского края установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке сканирующих зондовых микроскопов

Андрей Лопатин показал результат 5 минут 28 секунд, что является мировым рекордом.

Фото: Минобрнауки Алтайского края

Соревнования провели впервые в мире в образовательном центре «Сириус» 7 июля 2021 года в Сочи.

Победителем стал Андрей Лопатин, ученик Бийского лицея-интерната. На сборку микроскопа у него ушло 5 минут 58 секунд. Это является мировым рекордом среди школьников. На втором месте расположился Александр Ванькаев из Астрахани с результатом 6 минут 34 секунды. Третье место поделили между собой Михаил Сапрыкин из Новосибирска и Екатерина Клюкина из Астрахани с результатом 7 минут 54 секунды.

По данным Минобрнауки Алтайского края, мировой рекорд среди бакалавров удерживает Зеленоград (Московский институт электронной техники), где и были разработаны использующиеся на соревнованиях зондовые микроскопы СММ-2000.

Турнир организовали по всем стандартам проведения соревнований, сложившихся в мире для магистров в университетах. Основная идея – погружение студентов и школьников в тонкости зондовой микроскопии.

Сложные зондовые микроскопы могут увеличивать до миллиона раз. В них можно видеть наночастицы и отдельные атомы.

Катунь24