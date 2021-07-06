Катунь24: Умер режиссер фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов

Сообщение о смерти выдающегося советского и российского режиссера, сценариста и актёра появилось на сайте «Мосфильма». Он ушёл из жизни на 82 году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Фото: Svklimkin

Владимир Меньшов – обладатель звания Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, член Союза кинематографистов РФ. Его фильм «Москва слезам не верит» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Он написал сценарии ко многим советским и российским фильмам: «Я служу на границе» (1973), «Ночь коротка» (1981), «Ширли-мырли» (1995), «Большой вальс» (2008), был продюсером нескольких кинокартин, среди которых: «Любовь зла» (1998), «Китайский сервиз» (1999), «Кадриль» (1999), «Зависть богов» (2000), «Сосед» (2004), «Время собирать камни» (2005).

Он сыграл больше 70 ролей в фильмах: «Соленый пес» (1973), «Собственное мнение» (1976), «Гиблое дело» (1981), «Магистраль» (1983), «Любовь и голуби» (1984), «Год теленка» (1986), «Курьер» (1986), «Где находится нофелет?» (1987), «Город Зеро» (1988), «Куколка» (1988), «Отче наш» (1989), «Убийство на Монастырских прудах» (1990), «Отдушина» (1991), «Новый Одеон» (1992), «Генерал» (1992), «Русский регтайм» (1993), «Китайский сервиз» (1999), «Ночной дозор» (2004), «Сумеречный дозор» (2007), «Код Апокалипсиса» (2007), «Каникулы строгого режима» (2009), «Легенда №17» (2013) и др.

«Коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – отметили в пресс-службе киноконцерна «Мосфильм».

Время и дата прощания с артистом пока не уточняется.

Катунь24