Катунь24: Ульянин день: традиции и приметы на 5 июля

В народном календаре 5 июля – Ульянин день, Евсеев день. По приметам, если идет дождь, то будет урожай хлеба. Православная церковь 5 июля вспоминает мученика Галактиона и мученицу Иулианию, а также священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

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Традиции и обычаи

К этому дню приурочена поговорка: «Ульян кличет Ульяну». Существует и легенда, связанная с этим днем. Ульян у полян звал Ульяну, а она у реки ходила, в речное зеркало смотрела. Стряхнула с себя Ульяна июльское колдовство и заторопилась к Ульяну, а его жаркие травы к реке привели. Но не глянет в лицо Ульян Ульяне, потому что стесняется.

Крестьяне в этот день занимались сельскохозяйственными делами: повторно сеяли редиску, посевы и цветы обрабатывали от вредителей настоем чеснока или помидорных листьев.

Для приготовления чесночного настоя 200 г зубчиков чеснока мелко режут и толкут в кашицу, на сутки помещают в растительное масло, после чего процеживают через марлю. Полученный настой разводят с водой (4-5 ст. ложек на 1 литр), добавляют тертое мыло и тщательно все перемешивают. Опрыскивают огородные культуры в сухую безветренную погоду рано утром или вечером, после захода солнца. Выполняют процедуру три дня подряд. Чесночный настой помогает бороться с грибковыми болезнями, тлей и муравьями.

Настой помидорной ботвы – отличное средство от колорадского жука, тли, гусениц и паутинного клеща. Сочную свежую ботву измельчают, заливают кипятком (в соотношении 2 кг на 1 ведро воды), настаивают несколько часов, добавляют 30 г мыла. Обрабатывать листья огурцов, капусты и картофеля нужно раз в 10 дней.

В этот день собирали кошачью дрёму (купальницу обыкновенную), с которой на Аграфену Купальницу (6 июля) заваривали веники для бани.

В старину баня являлась одним из важнейших мест в работе знахаря. Сюда мастера приводили обратившихся к ним за помощью людей. Лечение не обходилось без банных веников, которые лучше всего заготавливать на Аграфену Купальницу. Подготовиться к походу в лес нужно заранее. Накануне приготовьте чистую сухую корзину и нож, которым будете срезать ветви.

В работе знахаря необходимо несколько банных веников:

Веник из веток семи берез помогает в любовной магии. Если дать им попарится молодоженам, то они никогда не разлюбят друг друга. Ещё березовый веник помогает в лечении суставов, заболеваний бронхов, сыпи и гнойников. Осиновым веником парят людей, больных алкоголизмом. Дубовый веник поможет избавиться от непримиримого врага, придаст смелость, наделит мужскими качествами.

Приметы и поверья

Если вечером месяц играет, то удастся собрать хороший урожай. Дождь в этот день обещает хороший урожай хлебов и льна. Если на камнях появилась влага, то жди дождя. Комары роем летают – к солнечной погоде. Вечером появилась роса – следующий день будет ясным. Над берегами туман собирается – к сырой погоде. Низкие черные облака быстро движутся по небу – к ненастью. Сон с 4 на 5 июля пустой. А вот сновидение, увиденное днем 5 июля, предвещает события, которые произойдут в скором времени.

Люди, родившиеся 5 июля, энергичны и доброжелательны. К их слабым сторонам можно отнести капризность и чрезмерную эмоциональность. В качестве талисмана им следует носить малахит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24