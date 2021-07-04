Катунь24: Ульянов день: традиции и приметы на 4 июля

В народном календаре 4 июля – Ульянов день, Терентий. По приметам, это лучший день для сбора липового цвета. Православная церковь 4 июля вспоминает мученика Иулиана Тарсянина (из города Тарс), пострадавшего за христианскую веру около 305 года.

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Иулиану было 18 лет, когда его схватили язычники. Целый год его водили по городам Киликии, допрашивая и истязая. Мать поддерживала его в мучениях за веру, укрепляя сына молитвами. Правитель, потеряв надежду сломить юношу, приказал зашить его в мешок, наполненный ядовитыми змеями, и бросить в море. Тело мученика вынесло волнами на берег возле Александрии, где оно было погребено христианами. Спустя время мощи святого Иуалина перенесли в Антиохию, и память мученика похвальным словом почтил Иоанн Златоуст.

Традиции и обычаи

Святого Иуалиана в народе прозвали Ульяном, а день его памяти Ульяновым, в след за которым идет Ульянин день (5 июля). Существует и поговорка на этот счет:

За Мефодием-перепелятником (3 июля) Ульян Ульяну кличет.

Про этот день в народе рассказывали такую историю. Ходил Ульян по полям и лугам, звал свою Ульяну, а она сидела на берегу реки, смотрела на бегущую воду. Только к вечеру Ульяна опомнилась, побежала на луг, а в это время Ульян к реке другой тропкой пошел. Так и не встретились они. Об этой несостоявшейся встрече говорили: «Ульян Ульяну кличет, а Ульяна – Ульяна», «Ульян Ульяне в лицо не глянет».

К этому времени зацветает липа, которая является отличным средством при простуде. Крестьянские ребятишки спешили собрать липовый цвет, чтобы зимой наслаждаться вкусным и ароматным чаем. Считается, что это дерево способно избавить от сглаза, а тот, кто его в лесу срубит, непременно заблудится и пропадет. Если же липа, растущая возле дома, засохла, то в семье произойдут плохие перемены.

С давних пор липовый цвет использовали в лекарственных целях. Столовую ложку заливают стаканом кипятка, укутывают и настаивают 40 минут, после чего настойку процеживают. Её в горячем виде принимают по стакану 3-4 раза в день при простуде, кашле, бронхите, туберкулезе легких, головной боли. Настой используют для полоскания при стоматите и ангине. Для снятия спазмов кишечника рекомендуются ванны с липовым цветом: 8-10 горстей цветков липы заливают литром кипятка и доводят до кипения, дают настояться и выливают в горячую ванну. Принимать ванну нужно не больше 15 минут.

На Ульяна повторно сеяли редиску, настоем помидорных листьев или чеснока обрабатывали цветы и посевы от вредителей. Девушки проводили отворот от назойливого поклонника. Его имя писали на бумаге, которую потом поджигали, а пепел развеивали по ветру. После такого ритуала молодой человек должен оставить в покое, уступив место желанному и любимому.

Приметы и поверья

Ночная роса не просыхает – к грозе. Утром водяная лилия едва над водой поднимается – после обеда пойдет дождь. Гром протяжно гремит – к затяжному ненастью. Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру опять пойдет дождь. Если камни начали отпотевать, то скоро выпадут осадки. Листья папоротника книзу закручиваются – к ясной погоде, расправляются – к сырой. Облака стягиваются – к ненастью. Радуга с востока на запад протянулась – к хорошей погоде. Около звезд красные и белые круги – к погожим денькам. Сон с 3 на 4 июля вещий. Он в точности исполнится. Сновидение, увиденное днем 4 июля, о чем-то вас предупреждает, поэтому будьте осторожны.

Люди, родившиеся 4 июля, настойчивы и решительны. Однако порой они чересчур импульсивны. На их долю выпадет немало испытаний. В качестве талисмана им следует носить изумруд.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24