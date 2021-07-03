ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Ученый назвал заболевание, которое снижает риск заражения коронавирусом

Горняк22
18 часов Ago

Он отметил, что пациенты с аллергией реже болеют COVID-19.

Фото: pixabay.com

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — заявил РИА Новости директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

Он также отметил, что, по данным зарубежных исследований, коронавирус для больных аллергической бронхиальной астмой не является фактором, который усиливает риск тяжелого течения болезни.

«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», — уточнил Хаитов.

Катунь24

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