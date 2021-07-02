Катунь24: Умельцы из Маралихи делают оригинальные подарки своими руками

Что изготавливают местные жители и чем село привлекает туристов, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Умельцы из Маралихи делают оригинальные подарки своими руками

«Надоели однотипные подарки», поэтому Вера Александровна Безбородова стала делать их сама. Сплела корзинки из газет, задекорировала вазы, графины, бутылки и кашпо. Потом сделала в своём доме фактурные стены — тоже из газет. А ещё отреставрировала старую мебель. В общем, украсила мир вокруг себя.

Последние 15 лет Ольга Зенова занимается росписью кухонной утвари и графикой. А недавно у девушки появилось новое хобби — создание декоративных светильников. Со временем увлечение стало приносить прибыль.

Геннадий Иванович Суворов сам предметов не создаёт. Зато бережно хранит те, которые сделали задолго до его рождения. Самый ранний из его экспонатов создан в 1667 году. Он собрал в своём доме предметы старинного быта и стал показывать их всем желающим. Создал «Казачью усадьбу», в которой принимает туристов и даже даёт им ночлег.

Прийти в гостевой дом-музей можно в любой день и в любое время. Кроме просмотра экспозиции Геннадий Иванович предлагает посетителям проехать верхом на лошадях по просторам Маралихи.

Катунь24