Катунь24: У рубцовских предпринимателей появится новый технопарк

Этот проект даст им возможность работать с высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, он имеет большую социальную значимость: на уникальном высокотехнологичном оборудовании смогут работать на льготной основе представители малого и среднего бизнеса Рубцовска.

Фото: Катунь 24 Embedded video for У рубцовских предпринимателей появится новый технопарк

Для производства закупят многофункциональный обрабатывающий центр и другое оборудование, которое позволит с высокой точностью производить специальный инструмент и оснастку для промышленных предприятий. Проект на контроле у губернатора края, министра промышленности и энергетики, а также управления по развитию предпринимательства. В технопарке будет несколько резидентов. Они смогут арендовать офисные и производственные помещения, а также оборудование для выпуска своей продукции.

Новый технопарк даст городу около 200 рабочих мест. Причём потребуется множество высококвалифицированных кадров с высшим инженерным образованием. Кроме того, в рамках проекта из краевого бюджета городу дополнительно выделено 100 млн рублей на ремонт дорожного полотна по улице Тракторной, которая ведёт к будущему технопарку.

Площадь будущих производственных помещений – больше 13 тысяч квадратных метров, а площадь административных – больше двух тысяч. Реализация проекта идёт строго по намеченному графику. Уже завершён демонтаж аварийных железобетонных конструкций. Сейчас монтируют стены, кровлю и промышленный пол. К концу августа общестроительные работы планируют закончить. Останется провести внутренние отделочные работы и установить оборудование. А уже к марту 2022 года предприятие приступит к работе.

Катунь24