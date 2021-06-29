Катунь24: У главного сайта о коронавирусе в России начали появляться двойники

Жителей Алтайского края просят быть внимательнее.

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Злоумышленники используют официальную символику портала стопкоронавирус.рф, но называются немного иначе. Например, в адресной строке браузера слова «стоп» и «коронавирус» могут менять местами, писать латиницей либо между ними вставить дефис.

Жителей страны и работников СМИ призывают быть внимательными. На таких страницах публикуется ложная информация о течении пандемии в стране.

«Мы непременно направим обращения в Роскомнадзор. А россиян и СМИ призываем доверять только такому адресу: стопкоронавирус.рф», — отметила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Напомним, портал стопкоронавирус.рф был запущен по поручению правительства в марте 2020 года. Там публикуются официальные данные о распространении COVID-19 в России.

Катунь24