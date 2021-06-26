Катунь24: Улицу временно перекроют в барнаульском микрорайоне Спутник

С 8:00 до 23:00 27 июня будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине ул. Смородиновой в районе пересечения с ул. Соловьиной в микрорайоне Спутник.

Фото: pixabay.com

Как сообщает официальный сайт города, дорога будет закрыта из-за работ по прокладке водоотводной трубы. Движение автобусов в этот день будет организовано по следующим схемам:

по маршруту № 110: … ул. Соловьиная – ул. Ясеневая – ул. Кленовая – ул. Смородиновая, далее по маршруту;

по маршруту № 144: … Павловский тракт – ул. Смородиновая – ул. Кленовая – ул. Ясеневая – ул. Соловьиная, далее по маршруту.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, а также по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Катунь24