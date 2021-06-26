ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Участок улицы Чкалова в Барнауле закрыли до середины июля

Горняк22
9 часов Ago

Движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Чкалова от здания на проспекте Красноармейском, 67 до дома на улице Чкалова, 89 будет закрыто до 22:00 12 июля.

Фото: официальный сайт Барнаула

Там будут проводиться работы по реконструкции внутриквартальной тепловой сети, сообщает официальный сайт Барнаула.

На данном участке ведётся замена 365,6 метра трубопроводов. Работы являются одним из этапов подготовки Барнаула к следующему отопительному сезону.

Катунь24

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