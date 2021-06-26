Катунь24: Участок улицы Чкалова в Барнауле закрыли до середины июля

Движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Чкалова от здания на проспекте Красноармейском, 67 до дома на улице Чкалова, 89 будет закрыто до 22:00 12 июля.

Фото: официальный сайт Барнаула

Там будут проводиться работы по реконструкции внутриквартальной тепловой сети, сообщает официальный сайт Барнаула.

На данном участке ведётся замена 365,6 метра трубопроводов. Работы являются одним из этапов подготовки Барнаула к следующему отопительному сезону.

Катунь24