Катунь24: Учёные создали специальную трубочку для устранения икоты

При питье воды она стимулирует диафрагмальный и блуждающий нервы, которые задействуются при икоте, тем самым помогая остановить приступ.

Фото: Courtesy of Dr. Ali Seifi

Такая реакция организма, как икота, возникает при резких сокращениях диафрагмы и межреберных мышц: воздух резко втягивается между голосовыми складками с характерным звуком. Икота часто возникает, если слишком быстро глотать пищу, выпить лишнего или просто замерзнуть. При этом есть множество народных методов избавиться от неё, однако нет ни одного клинически подтвержденного.

Приспособление, избавляющее от икоты, создали нейрохирург Али Сейфи из Техасского университета и его коллеги. Это устройство для питься HiccAway — жесткая L-образная трубочка с загубником на одном конце и с клапаном давления в виде маленького отверстия на другом. По задумке создателей, когда человек будет пить через эту трубочку воду, усилие, прилагаемое для питья, задействует диафрагментальный нерв, а последующее глотание — блуждающий. Если одновременно воздействовать на них, икота может прекратиться, поясняют «Ведомости».

Также врачи отмечают, что икота может быть симптомом различных заболеваний и, если она возникает часто и надолго, стоит обратиться к врачу.

«От икоты страдают многие пациенты с черепно-мозговыми травмами, инсультами и пациенты, проходящие химиотерапию против рака», — рассказал нейрохирург Али Сейфи.

Специалисты уверяют, что эффект от применения устройства будет появляться мгновенно. Его планируют протестировать при различных условиях, испытания уже начались в США, Японии и Швейцарии.

Катунь24