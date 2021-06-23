ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Уголовное дело завели на жителей алтайского села, срубивших 19 берёз

Горняк22
6 часов Ago

Как пояснили мужчины, они заготавливали дрова, которыми потом планировали топить баню. 

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейским рассказали, что недалеко от села Центральное неизвестные мужчины пилят деревья. Оперативники выехали на место и задержали двух мужчин, 1990 и 1992 годов рождения. Молодые люди спокойно пилили березы и не ожидали увидеть правоохранителей.

Ущерб от их действий составил более 38 000 рублей, отметили в региональном управлении МВД.

Во время обыска у подозреваемых изъяли бензопилы и спилы деревьев.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Катунь24

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