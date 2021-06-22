ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Уроженка Алтайского края выиграла международный конкурс красоты «Миссис Евразия»

Горняк22
10 часов Ago

Он проходил в Анталье (Турция) с 13 по 20 июня 2021 года. 

Фото: instagram.com/julymednikova

О победе девушка рассказала в сторис в своём аккаунте в Instagram. 

«Сначала наградили девушек, которые просто получили номинации – сначала Миссис, потом Мисс. Я почувствовала счастье, пошла поздравлять девочек и, когда назвали мое имя и сказали «winner – Altay», я даже растерялась», – поделилась эмоциями Юлия Медникова, представлявшая на конкурсе наш регион.

Юлия отметила, что в финале конкурса поняла, насколько благодарна себе за проделанную работу и участие в конкурсе. Также она поблагодарила команду организаторов за высокий уровень подготовки и проведения Mrs & Miss Eurasia-2021. 

Катунь24

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