Катунь24: Ученые назвали ягоду, подавляющую коронавирус

Открытие сделала группа ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма.

Оказалось, что сок черноплодной рябины способен подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Статью они опубликовали на сервисе препринтов bioRxiv.

Исследователи отталкивались от того факта, что респираторные вирусы первоначально поражают глотку человека.

В ходе исследования они выяснили, что сок черноплодной рябины и зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.

Ученые определили, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляет активность SARS-СoV-2, а на вирусе гриппа удалось получить еще более поражающие результаты.

Катунь24