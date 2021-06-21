ГОРНЯК22 21.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Ученые назвали ягоду, подавляющую коронавирус

Горняк22
10 часов Ago

Открытие сделала группа ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма.

Оказалось, что сок черноплодной рябины способен подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Статью они опубликовали на сервисе препринтов bioRxiv.

Исследователи отталкивались от того факта, что респираторные вирусы первоначально поражают глотку человека.

В ходе исследования они выяснили, что сок черноплодной рябины и зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.

Ученые определили, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляет активность SARS-СoV-2, а на вирусе гриппа удалось получить еще более поражающие результаты.

Катунь24

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