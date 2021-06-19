Катунь24: У Весов проснется желание покомандовать, а Телец рискует увлечься какой-нибудь ерундой. Гороскоп на 19 июня

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 19 июня.

Овен способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Овна с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Овен и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет. Так что рассчитывать в этот день на его постоянство чувств не стоит. Ну, вот такой сегодня Овен – немного ветреный и непостоянный!

Телец рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Тельцу предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Телец упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на сегодняшний день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Близнецам может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ними. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Близнецов такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом они будут делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – хорошо.

Рак рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самому Раку вполне может казаться, что он просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Рак не хочет излишне накалять обстановку, ему не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Если уж Льву придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли сегодня в голову Льва будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Льву лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

Деве будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Деве сегодня логичным покажется правило: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: «Все хорошо в меру».

У Весов может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Весов недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть – там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше сегодня для Весов переключить свою бурную энергию на романтическое свидание – они об этом не пожалеют.

Жизнь заставит Скорпиона побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сам Скорпион не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно втянуть Скорпиона в затяжной спор или (еще хуже) запрячь его в решение какой-то ненужной Скорпиону задачи. Естественно, Скорпион будет сопротивляться этому всеми силами – однако не факт, что его сопротивление окажется успешным.

У Стрельца есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие – не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а, зациклившись на мелочах, Стрелец рискует всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

Козерог будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Козерог и будет стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая – к хаосу. Вопрос лишь в том, что сегодня в его душе перевесит.

Интересы и планы Водолея в течение дня не раз будут решительным образом меняться! Весь день его будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Водолею не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится – слишком уж переменчивы сегодня ветры в его голове.

Рыбы рискуют в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны они объявлять не собираются. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Рыб неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24