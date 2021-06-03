Катунь24: Уголовное дело экс-представительницы губернатора в АКЗС передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении Стеллы Штань.

Фото: официальный сайт Алтайского края

По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада Happy Baby вместе со Стеллой Штань изготовили и представили в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Таким образом они незаконно завладели 14 млн рублей.

Октябрьский районный суд Барнаула отправил Стеллу Штань под арест на два месяца. В мае суд смягчил меру пресечения и отпустил её под домашний арест.

Катунь24