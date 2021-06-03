Катунь24: У российских студентов может появиться возможность переводиться из вуза в вуз бесплатно

Об этом сообщает ТАСС.

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На данный момент Минобрнауки РФ прорабатывает систему «2+2+2», которая создаст возможность о переводе студентов-бюджетников из вуза в вуз с сохранением за собой бюджетного места. Так, студент сможет перевестись после 1 и 2 курса. Об этом заявила замглавы министерства Елена Дружинина.

«Мы идем дальше, чтобы была возможность у студентов выбирать и университет, чтобы можно было перевестись с бюджетным местом из одного вуза в другой университет, даже в другой регион. Сейчас места выделяются университетом, и они, конечно же, их не отдают за студентами», — заявила Дружинина на сессии «Инвестиции в кадры: партнерство бизнеса и образования в креативных индустриях».

Также министр добавила, что на данный момент сделаны только первые шаги и нормативная рамка еще не определена. В федеральный документ «Об образовании» внесены изменения.

«Теперь можно будет подавать заявления на укрупненную группу специальностей, где перечислены несколько направлений подготовки, в течение обучения на эти направления подготовки можно будет переходить вместе с бюджетным местом», — заявила Дружинина.

Катунь24