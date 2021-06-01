Катунь24: Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае призвала не пользоваться незарегистрированными батутами

Ольга Казанцева отметила, что, несмотря на введённые правила, не все аттракционы прошли обязательную регистрацию.

Фото: Инцидент Барнаул

Как пояснила «Катунь 24» уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, основные правила эксплуатации надувных батутов были введены в 2019 году, но требование их обязательной регистрации вступит в силу только с октября 2022 года. Вероятно, такой длительный срок дан для приведения оборудования в безопасное состояние и устранение нарушений.

«В Алтайском крае будет проведена рейдовая проверка всех батутов, которые входят в реестр аттракционов, однако некоторые из них, которые не входят в него, могут остаться без внимания. На базе специализированной инспекции сейчас действует горячая линия. Уважаемые родители, жители Алтайского края, обращайтесь и сообщайте о действующих батутах, чтобы их включили в список для проверки», – отметила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Также она призвала владельцев батутов и батутных центров самостоятельно проверить своё оборудование и провести дополнительные инструктажи сотрудников. Регистрация таких аттракционов станет гарантом безопасности для тех детей и их родителей, кто решит ими воспользоваться. Владельцы получат государственный регистрационный знак вместе с QR-кодом. Он будет располагаться на видном для посетителей месте, так они смогут получить всю информацию о техническом состоянии батута.

«Сейчас в Алтайском крае нет ни одного зарегистрированного батута, но некоторые их владельцы уже готовятся к обязательной регистрации. До этого момента предлагаю воздержаться родителям и их детям от посещения таких аттракционов», – уточнила Ольга Казанцева.

Напомним, вчера, 30 мая 2021 года, на открытой площадке возле торгового центра лопнул надувной батут. Пострадали две девочки, 2017 года рождения.

На официальном сайте инспекции открыли горячую линию для граждан, по которой они могу направить информацию о батутах и других аттракционах, которые, возможно, работают с нарушениями правил безопасности. Обратиться можно по телефону 8 (3852) 35-36-46.

Катунь24