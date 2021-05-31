Катунь24: Умер российский инфобизнесмен Андрей Парабеллум

Ему было 46 лет.

Фото: Фото на личной странице Андрея Парабеллум во «ВКонтакте»

О смерти Парабеллума сообщила команда предпринимателя на его странице в инстаграме.

«Андрей в начале мая заболел CoViD-19. Несколько недель болезнь активно развивалась, несмотря на все усилия врачей. Было сделано всё возможное и невозможное. Однако сегодня Андрея не стало. <…> Команда, друзья, все близкие и родные Андрею люди — все мы безмерно скорбим», — говорится в сообщении.

Команда Парабеллума заверила, что все его проекты продолжат развиваться, а обязательства, взятые перед клиентами и партнёрами, будут выполняться.

Настоящая фамилия Парабеллума — Косырин. Он родился в 1974 году в Орле, учился в Москве, а затем переехал в Канаду, где основал компанию Xpress Software Inc. Затем он увлёкся бизнес-тренингами, вернулся в Россию и создал свои курсы. Его называли «основателем российского инфобизнеса».

Катунь24