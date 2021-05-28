Катунь24: Увеличение избирательных фондов и новые правила агитации: алтайские депутаты изменили Кодекс о выборах

Изменения в региональный Кодекс о выборах, закон о молодёжной политике, отчёт уполномоченного по защите прав предпринимателей и председателя краевой Счетной палаты. В Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Увеличение избирательных фондов и новые правила агитации: алтайские депутаты изменили Кодекс о выборах

Комитет по правовой политике АКЗС предложил существенно увеличить избирательные фонды для кандидатов в региональный парламент: партиям – до 120 млн рублей (было 40 млн), одномандатникам – до 6 млн (было 2 млн рублей).

Теперь к агитации в интернете, в том числе в соцсетях, применяются те же требования, что и к печатной продукции. У Избирательной комиссии Алтайского края появятся полномочия обращаться в Роскомнадзор, чтобы блокировать неправомерные материалы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов в своём докладе главным итогом работы назвал снижение административного давления на бизнес.

Общий объем средств, проверенных Счетной палатой края в 2020 году, составил 110 млрд рублей. И большая их часть – это деньги бюджетов всех уровней. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алтайского края Виктор Минёнок. По его словам, были выявлены финансовые нарушения и неэффективно истраченные бюджетные средства на сумму 3,6 млрд рублей. Это не хищения, а, как правило, огрехи в финансовой отчетности.

Депутаты в первом чтении приняли проект закона «О молодежной политике в Алтайском крае». Новый закон значительно расширяет возможности получения молодыми гражданами господдержки. Это связано в том числе с тем, что возраст молодежи повышается до 35 лет включительно. А это позволит большему числу молодых людей получить поддержку от государства.

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