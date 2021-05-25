Катунь24: Учёный назвал возможные причины вымирания пчёл

О них рассказал энтомолог Илья Гомыранов в беседе с РИА Новости.

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Ученый отметил, что сокращение численности пчел в мире происходит по многим причинам, в том числе и из-за паразитов.

«Численность (пчел) продолжает сокращаться по всему миру. Среди причин ученые называют и использование пестицидов, и сокращение естественных местообитаний, а также увеличение численности паразитов. Так, пчеловоды в США отмечают, что основным фактором, ведущим к синдрому разрушения пчелиной семьи, являются клещи рода Varroa и вирус деформации крыла», — сказал Гомыранов.

Энтомолог сообщил, что в 2020 году специалисты из Техасского университета в Остине установили новый метод борьбы с клещами-паразитами. Он предполагает заселение в кишечник медоносных пчел генно-модифицированных штаммов бактерий Snodgrassella alvi. Этот микроб может активировать естественный механизм защиты и усилить иммунитет.

Илья Гомыранов также отметил, что еще одной частой причиной гибели пчел является нозематоз — патология, вызываемая микроспоридиями Nosema. Зараженных этим недугом пчел убивают здоровые сородичи.

«Гораздо больший вред может оказать не сам паразит, а феромон тревоги, выделяемый больными насекомыми», — отметил Гомыранов.

Катунь24