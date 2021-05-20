Катунь24: Ушла из жизни актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме

Актриса почти три года боролась с онкологическим заболеванием.

Фото: kino-teatr.ru

Татьяна Проценко умерла сегодня, 19 мая 2021 года, в 10:30. О смерти сообщил ее супруг Алексей Войтюк, уточняет РИА Новости. Актрисе было 53 года.

«Да, это правда, она умерла… Это долгая история, у нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила», – сказал Алексей Войтюк.

Дата и место прощания с актрисой пока неизвестны.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. В 1992 году окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Была актрисой дубляжа в таких фильмах, как «Ла-Ла Ленд» и «Дом напротив». Зрители полюбили ее по роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино» 1975 года.

Катунь24