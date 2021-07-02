Катунь24: X форум «Электронная неделя на Алтае – 2021» состоялся

26 июня завершилась X «Электронная неделя на Алтае – 2021» (ЭНА-2021). Более 500 человек приняли участие в 15 разноплановых мероприятиях форума. Ключевая тема ЭНА-2021 – цифровая трансформация в бизнесе, в государственном управлении и в подготовке кадров.

Запуск ЭНА-2021 произошел 22 июня на расширенном оргкомитете форума, где эксперты и организаторы рассказали, какие задачи решают мероприятия форума, и поделились своими ожиданиями от ЭНА. Дмитрий Чегров, заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края, поприветствовал экспертов, выразил благодарность организаторам и отметил, что в связи с пандемией в 2020 году организаторы быстро сориентировались и благодаря удаленному формату и онлайн-выставке успешно провели ЭНА:

«Электронная неделя на Алтае – это особая атмосфера простого человеческого общения, особое гостеприимство и ежегодная содержательная программа для разных возрастов и отраслей экономики и социальной сферы. С 1 сентября во всех субъектах должна быть введена стратегия цифровой трансформации. Ключевая площадка форума как раз и посвящена этому вопросу и имеет практическое значение. Желаю участникам добрых эмоций и содержательных дискуссий».

23 июня конференция «ИТУ-2021. Цифровая трансформация процессов управления» запустила темы и направления остальных мероприятий форума. Эксперты форума ЭНА-2021 вместе с участниками конференции обозначили результаты и перспективы выполнения национальной программы цифровой трансформации и поговорили о предстоящих переменах. Анастасия Яблонских, генеральный директор ООО «Медиа Эффект», поделилась опытом проведения виртуальной выставки ИТ-решений в рамках форума ЭНА, которая является удобным перспективным и продуктивным цифровым двойником реальной выставки, позволяющим проводить любые мероприятия и действовать круглосуточно в течение года: «В современных реалиях виртуальное пространство позволяет реализовать свою идею безопасно, креативно и экономически выгодно». На виртуальных 3D стендах представлены технологичные проекты и новинки ИТ-решений: http://ituconf.ru, в том числе лучшие ИТ-разработки компаний края, с которыми можно знакомиться на протяжении 12 месяцев.

В продолжение темы конференции прошли практические мероприятия, посвященные деловым процессам: тренинг «Управление проектом по методу контрольных точек», управленческая сессия «Цифровая трансформация документных процессов» для руководителей высшего и среднего звена бизнес-компаний и органов власти.

Ведущий тренинга «Управление проектом по методу контрольных точек» Юрий Шойдин (г. Санкт-Петербург, председатель экспертного совета ЭНА-2021, эксперт и практик в сфере управления проектами, член правления Российского Союза ИТ-директоров) в интервью сказал, что правильно составленная «дорожная карта» – залог успеха: «В основе процессов трансформации лежит инструментарий. Я с удовольствием делюсь тем, что знаю и что умею». Участники получили практические кейсы, которые позволят успешно пройти этап перемен в процессах управления и проектирования цифрового офиса.

Управленческая сессия «Цифровая трансформация документных процессов» Софьи Ульянцевой продолжила тему цифровой трансформации. Участники сессии получили доступную конкретную авторскую методику проектирования систем управления документами Софьи Ульянцевой (г. Москва, к.и.н., генеральный директор ООО «ДокМенеджмент Консалт»). Софья приехала на Алтай, чтобы поделиться своим опытом: «Правительство дало нам очень мало времени на формирование стратегии перевода предприятий на безбумажный документооборот, и есть серьезные сложности с тем, как этот перевод выполнить. Управленческая сессия «Цифровая трансформация документных процессов» направлена на помощь предприятиям и государственным органам в проектировании и построении безбумажных систем управления документами». Методика Софьи Ульянцевой служит основой при формировании стратегии цифровизации процессов управления и документооборота.

Впервые в истории ЭНА и Алтая прошел круглый стол «Цифровые изменения для сферы общественного питания и ресторанного бизнеса», организованный Анной Фоменко (г. Барнаул, руководитель проекта Центра Ключевых Решений, сертифицированный специалист по сопровождению системы «СБиС-ПРЕСТО»). Участники обсудили вопросы, связанные с цифровыми изменениями, актуальными в данный период для владельцев и управляющих ресторанами, барами, кафе и т.д.. Участники отметили, что принятие изменений – это путь к выживанию и конкурентоспособности в сложившихся условиях: «Рынок растет, конкуренция возрастает, эпидемиологическая обстановка вновь напряжена и это требует соответствовать новым вызовам реальности. Рассмотрение ИТ-решений для данной сферы деятельности своевременно и востребовано».

Традиционно несколько площадок ЭНА-2021 посвящены вопросам образования.

В онлайн-формате прошел финансовый марафон для педагогов и родителей, в который вошли два события: коммуникативная площадка для родителей «Как сделать финансовое воспитание увлекательным» и игротека по финансовой грамотности. Организаторы отмечают: «Важно понимать, что основы финансовой грамотности ребенка закладываются на примере финансового поведения родителей, свой первый опыт управления личными финансами он приобретает в семье». Мария Блок, спикер площадки, предложила родителям совместно с детьми просматривать мультфильмы и обсуждать их содержание с точки зрения финансовой грамотности. В рамках «Игротеки по финансовой грамотности» спикеры представили дидактические игры и способы организации игротеки с детьми разного возраста. Спикер игротеки по финансовой грамотности Наталья Колпакова обратила внимание участников, что игра способствует развитию высших психических функций детей на основе содержания финансовых тем, передаче знаний и взаимообучению.

Алтайский филиал финансового университета провел круглый стол «Перспективы развития образования в сфере IT-технологий», на котором представители образовательных организаций, эксперты и работодатели рассмотрели вопросы подготовки IT-специалистов, способы повышения компетенций выпускников и требования работодателей ИТ-компаний к подготовке кадров. Ведущая круглого стола Валерия Иванова (г.Барнаул, директор Алтайского филиала финансового университета) сообщила, что открыт ряд новых специальностей, направленных на потребности работодателей в кадрах, связанных с цифровой трансформацией. Итогом обсуждения стала резолюция, которая отразила основные острые вопросы и предложения участников по ним.

В рамках ЭНА-2021 седьмой раз проведена «Выставка-площадка «Образовательная робототехника ХХI века», а также работал круглый стол «Развитие робототехники и технологий в Алтайском крае и за его пределами». Ведущий, организатор площадки Елена Пузырная (г. Барнаул, руководитель Ассоциации «Образовательная робототехника в Алтайском крае») отметила, что участники с нетерпением ждали момента, когда выставка состоится в очном формате. Участники выставки из Алтайского края и других регионов России представили свои модели роботов и публично защитили свои проекты. Также были организованы мастер-классы «Сделай и запрограммируй своего робота!» и состоялся круглый стол для педагогов и всех заинтересованных в развитии робототехники и технологий в Алтайском крае и за его пределами.

С 25 по 26 июня состоялся VIII Слет ИТ-тимуровцев в формате агитпоезда «Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев: прописка Бийский образовательный округ». В рамках Слета действовало 8 сетевых лабораторий ИТ-тимуровцев, работающих при поддержке гранта Президента России, Алтайской ТПП, партнеров форума ЭНА. Участники сформировали собственные дорожные карты, запустили свои проекты, провели экспертизу созданных игр и получили в подарок образовательные лонгриды. В этом году к Слету присоединись педотряды студентов Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина. Алена Митина (г. Барнаул, директор АНО ЦПР ОАШ, руководитель проекта «Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев сельских школ и школ малых городов Алтайского края», методист КАУДПО «Алтайский институт развития образования им. А. М. Топорова», к.п.н., доцент) рассказала о перспективах проекта: «Я думаю, что на этом этапе проект переродится в большую фабрику. Центром ее становится выпуск настольных игр с дополненной реальностью, где все работающие лаборатории объединяются в один большой общий продукт. Мы его создаем и выводим на рынок». На Слете всегда царит атмосфера творчества. Этот год не исключение. Тимуровцы посетили выставку каллиграфических работ, посвященных оде Г. Р. Державина, и спектакль «Принцесс воспитывает королева».

26 июня завершился Слет и состоялось торжественное закрытие ЭНА-2021. Участники ЭНА-2021 отметили, что форум – это не просто добрая традиция, а источник вдохновения, творчества и площадка обмена экспертными мнениями. Виталий Лопухов, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин РАНХиГС, к.т.н., делится собственным опытом: «В моей практике была такая ситуация, когда к нам пришли первокурсники, которые зарегистрировались на сайте Госуслуг, но не поняли, в чем заключается польза ресурса. Они просто зарегистрировались и все. Хотелось бы, чтобы выросла скорость появления законодательных инициатив в области цифровой трансформации, цифровизации. Форум ЭНА стал традиционным. Как всегда организаторы сработали на высшем уровне. В рамках форума были подняты актуальные вопросы, касающиеся цифровизации, автоматизации и трансформации». Николай Балабин, директор АНО ИДПО «Госзаказ», приехал на форум из Новосибирска, его компания уже 10 лет занимается образованием в сфере регламентированных закупок: «Я жалею, что не каждый год могу приезжать на этот форум. ЭНА мне была всегда интересна, а в этом году особенно. Цифровизация – это наше все. Мы сейчас переходим на новые рельсы, и поэтому все процессы должны происходить с минимальными затратами. Форум открывает возможность коммуникации с органами власти, предпринимателями. Я слушаю спикеров и ощущаю большое количество новых идей. Считаю, что это очень полезно, когда спикеры вызывают «запуск мозга».

Итоги по традиции подведены на открытом совещании экспертного совета и войдут в итоговый документ форума ЭНА-2021. Познакомиться с итоговым документом ЭНА-2021, фотогалереей и стендами виртуальной выставке 3D можно на официальном сайте форума http://ituconf.ru/.

Партнеры мероприятий ЭНА-2021: ООО «БТП», ООО «Ключевые решения», ООО «ЛинксСофт», Ассоциация «Образовательная робототехника Алтайского края», ООО «МедиаЭффект», АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ», Digital Business Adaptation, ООО «ДокМенеджментКонсалт» (DMC), Renoir Coffee, ДОЛ «Ракета».

Организаторы мероприятий ЭНА-2021: Центр Ключевых Решений, группа компаний «БТП», АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ», АНО «Центр развития инновационных проектов и финансовой грамотности», Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Ассоциация «Образовательная робототехника в Алтайском крае».

Форум ЭНА-2021 прошел при поддержке Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и ТПП Алтайского края.

Катунь24