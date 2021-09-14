Катунь24: WhatsApp начнёт преобразовывать голосовые сообщения в текст

Расшифровка будет работать в режиме онлайн, пользователь сам сможет выбрать место в голосовом сообщении, которое нужно преобразовать в текст, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Такая опция появится в приложении для iPhone и будет основана на технологии распознавания речи, разработанной Apple. Отмечается, что для работы функции потребуется разрешение на отправку данных на серверы «яблочной» компании для расшифровки.

Функция пока доступна бета-тестировщикам приложения. О работе распознавания на Android-устройствах не сообщается

Катунь24