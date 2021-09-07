Катунь24: WhatsApp перестанет работать на некоторых мобильных устройствах
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android, сообщает РИА «Новости».
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С 1 ноября 2021 года приложение станет недоступно на смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9, которыми до сих пор пользуются миллионы человек по всему миру.
Разработчики рекомендуют владельцам старых смартфонов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.