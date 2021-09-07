Катунь24: WhatsApp перестанет работать на некоторых мобильных устройствах

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android, сообщает РИА «Новости».

Фото: pixabay.com

С 1 ноября 2021 года приложение станет недоступно на смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9, которыми до сих пор пользуются миллионы человек по всему миру.

Разработчики рекомендуют владельцам старых смартфонов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.

Катунь24