Катунь24: We will ROC you! – эхом доносится с полей Алтайского края. В регионе подводят свои итоги Олимпиады в Токио

Накануне в столице Японии отгремели международные старты. Пророческим для российской команды стал слоган, озвученный главой МИД Сергеем Лавровым перед стартом соревнований.

Из-за допингового скандала наши спортсмены выступали от Олимпийского комитета России. На английском языке его аббревиатура звучит как ROC. Как отметил Лавров, в интернете стал популярным мем We will ROC you!, обыгрывающий название песни британской группы Queen We will rock you.

«Переводится это примерно как: «Мы вас разгромим». Ну раз нам такую аббревиатуру одобрили, символизм обязывает всех побеждать», – цитирует министра ТАСС.

В Токио российские спортсмены завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро – 20 против 19. Также наша команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей – 71. К тому же это почти в полтора раза больше, чем прогнозировал Олимпийский комитет России. Российские спортсмены продемонстрировали отличные результаты даже в тех дисциплинах, где от них не ждали ярких выступлений: теннис, стрельба, тхэквондо.

Алтайский край на Олимпиаде представляли четыре спортсмена. Удачной поездка стала для бийского стрелка Сергея Каменского. В Стране восходящего солнца он трижды открывал огонь и дважды уходил с позиции с медалями: бронза в миксе с Юлией Каримовой и серебро в стрельбе из трёх положений с 50 метров.

«Не знаю, радоваться или грустить. Потому что, с одной стороны, удалось показать лучший результат за несколько сезонов, а с другой – этого не хватило, чтобы опередить парня из Китая. Он вообще сумасшедший! Стрелял практически не нервничая. У меня вот волнение присутствовало, но я с ним нормально справлялся», – передаёт слова Каменского телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Ещё один бийчанин Ильяс Куркаев в составе волейбольной сборной страны завоевал серебро. Хотя он давно живёт в Новосибирске, алтайские болельщики считают его своим.

А вот каноистка Ирина Андреева родилась в Москве, но официально выступает за Алтайский край. Личная гонка в Токио у неё не задалась, зато в паре с Олесей Ромасенко на дистанции 500 метров Андреева прорвалась в финал, однако попасть на олимпийский пьедестал ей не удалось.

Шансы на золото были у легкоатлета Сергея Шубенкова, но травма ахилла дала о себе знать в неподходящий момент. Алтайскому бегуну пришлось сойти с дистанции.

