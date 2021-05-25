Катунь24: WhatsApp введет новую функцию для управления чатами

Опция сделает процесс сохранения и переноски переписки более удобным для пользователя. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Сейчас, чтобы сохранить переписку и медиафайлы, необходимо иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы. Из-за этого многие пользователи теряют переписку за продолжительное время.

Планируется, что новая функция обеспечит не только полноценную миграцию на другую операционную систему, но и даже на другой номер телефона. Опция будет работать только с привязкой нового телефона к аккаунту владельца.

Инсайдеры сообщают, что перенос чатов появится в одном из будущих обновлений WhatsApp, пишет РИА Новости.

Катунь24