Катунь24: WhatsApp вскоре перестанет работать на некоторых смартфонах

WhatsApp вскоре перестанет работать на некоторых смартфонах09 марта 2021, 16:10

Мессенджер больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Фото: pixabay.com

И хотя сама компания пока не сделала официального заявления, однако соответствующие строки обнаружили в бета-версии мессенджера 2.21.50.

Сейчас в официальном списке операционных систем для iPhone, которые поддерживаются мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.

Напомним, с 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3.

Катунь24